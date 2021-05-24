Следственные органы арестовали счета дочери находящейся под домашним арестом по делу TUT.by Юлии Чернявской
Следственные органы арестовали счета дочери находящейся под домашним арестом по делу TUT.by Юлии Чернявской
24 мая 2021, 17:21
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Следственные органы арестовали счета дочери находящейся под домашним арестом Юлии Чернявской. Об этом в фейсбуке сообщила сама Евгения Чернявская-Гурин.

По ее словам, об аресте счетов ее не предупредили. Неизвестно также, есть ли у Чернявской-Гурин какой-либо статус по делу TUT.by.

«У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах. Мой менеджер в банке подтвердил: говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто. Очень интересно, с каких денег по мнению ДФР должны оплачиваться адвокаты?» — написала девушка.

Евгения Чернявская-Гурин — дочь покойного основателя TUT.by Юрия Зиссера и Юлии Чернявской. Ей принадлежит контрольный пакет акций ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

     
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