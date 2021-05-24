Следственные органы арестовали счета дочери находящейся под домашним арестом по делу TUT.by Юлии Чернявской

Следственные органы арестовали счета дочери находящейся под домашним арестом Юлии Чернявской. Об этом в фейсбуке сообщила сама Евгения Чернявская-Гурин.

По ее словам, об аресте счетов ее не предупредили. Неизвестно также, есть ли у Чернявской-Гурин какой-либо статус по делу TUT.by.

«У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах. Мой менеджер в банке подтвердил: говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто. Очень интересно, с каких денег по мнению ДФР должны оплачиваться адвокаты?» — написала девушка.

Евгения Чернявская-Гурин — дочь покойного основателя TUT.by Юрия Зиссера и Юлии Чернявской. Ей принадлежит контрольный пакет акций ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».