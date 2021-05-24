Суд назначил по 15 суток ареста задержанным в студии техническим сотрудникам «Белсата»

Суд Центрального района Минска назначил по 15 суток ареста техническим сотрудникам телеканала «Белсат» по статье о неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП), сообщает TUT.by.

Известно о решениях в отношении пяти сотрудников канала, уточняет издание.

Шестеро задержанных сотрудников — это звукорежиссер, четыре оператора и администратор студии, где канал снимал ток-шоу «Кожны з нас».

В РУВД на задержанных составили протоколы по статье о неповиновении требованию милиции. Как утверждается, за то, что при выходе из служебного транспорта на территории РУВД они «упирались и хватались за форменное обмундирование, чем оказали неподчинение сотрудникам милиции», пишет TUT.by со ссылкой на «Вясну».

Основанием для обыска в минской студии телеканала «Белсат» 21 мая стало «незаконное изготовление и распространение медиаконтента» (статья 23.5 КоАП).

Силовики нашли в студии форму милиционеров и МЧС, а «Белсат» «может быть причастен к маскараду с ряжеными силовиками», рассказывали в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Форменное обмундирование сотрудников милиции с капитанскими погонами, МЧС, военные модели с нашивкой "Штурм" — все эти элементы ролевой игры нашли правоохранители за кулисами студии, где снималось ток-шоу "Кожны з нас" для этого польского телеканала», — утверждали на гостелевидении.