«Было бы слишком рискованно». Сборные Литвы по футболу не будут играть с беларусами в Минске

Федерация футбола Литвы заявила, что сборные этой страны не будут участвовать в ближайших матчах на территории Беларуси. Заявление генсекретаря организации опубликовано на сайте литовской федерации футбола.

«В сегодняшней ситуации ни мужская сборная, ни молодежная однозначно не будут играть в этих матчах, несмотря на то, что мы подписали контракт с Белорусской федерацией. В политическом контексте это было бы слишком рискованно. Мы не будем рисковать командой, игроками и их семьями, здоровьем и безопасностью», — приводит слова генерального секретаря Федерации футбола Литвы Эдгараса Станкявичюса TUT.by.

Матч национальных сборных Беларуси и Литвы должен был пройти в Минске 16 ноября, молодежная сборная Литвы (U-21) должна была сыграть с беларусами 8 июня.