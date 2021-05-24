Лукашенко подписал закон, который дает властям право отключить интернет, телевидение и радио

Александр Лукашенко подписал закон, который дает властям право ограничить или временно прекратить работу интернета, радио и телевидения в случае угрозы национальной безопасности. От этом сообщает его сайт.

Полномочия по управлению сетью электросвязи предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте.

«Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании», — пишет сайт Лукашенко.