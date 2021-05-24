TUT.by: бывший милиционер Дмитрий Кулаковский проглотил ложку на Окрестина, чтобы добиться медицинской помощи

Бывший начальник уголовного розыска Заводского РУВД Минска Дмитрий Кулаковский, задержанный на 15 суток, проглотил ложку в ИВС на Окрестина, чтобы добиться медицинской помощи в связи с диабетом, пишет TUT.by.

По словам супруги бывшего милиционера Юлии Кулаковской, 21 мая ей позвонили сотрудники ИВС на Окрестина и сказали срочно привезти мужу лекарства. По прибытию ей позволили увидеть мужа примерно на 15 минут. Там Кулаковский рассказал ей, что на Окрестина его сразу же поместили в карцер вместе с еще четырьмя или пятью людьми. Как говорит Кулаковская, муж пожаловался на условия содержания на Окрестина, и в частности на то, что спать, кроме холодного бетонного пола, негде.

Поскольку у Кулаковского сахарный диабет, у него вспухли ноги, а чтобы получить медицинскую помощь, он был вынужден проглотить металлическую ложку, рассказала его жена. После выхода из ИВС она позвонила в скорую и милицию, однако ей ответили, что на Окрестина есть врачи, которые помогут в случае необходимости.

При этом неизвестно, осматривал ли Кулаковского врач, а адвоката к нему не пускают.

21 мая стало известно о задержании в Минске милиционеров, которые после выборов уволились из органов из-за несогласия с ситуацией в стране. Одним из них был Кулаковский, вторым — бывший капитан милиции Егор Емельянов. Кулаковскому назначили 15 суток ареста за неповиновение милиции.

22 января Кулаковского приговорили к двум годам химии за оскорбление милиционера в телеграм-чате (статья 369 УК) и освободили в зале суда.

Емельянов и Кулаковский попали в число 80 силовиков, которых 4 мая Лукашенко лишил званий за «дискредитирующие поступки». В списке также бывший следователь Евгений Юшкевич, которого задержали по статье о теракте, члены организации BYPOL, экс-начальник ГАИ Сергей Масловский, а также бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко.