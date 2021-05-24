Беларусь высылает из страны посла Латвии из‑за бчб‑флага, установленного в центре Риги
Беларусь высылает из страны посла Латвии из‑за бчб‑флага, установленного в центре Риги
24 мая 2021, 18:00
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Беларусь высылает из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса, сообщает Sputnik.

Ему предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства Латвии также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов, уточнил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Одного административно-технического сотрудника Макей предложил оставить в Беларуси «для ухода за зданием».

Посла и остальных сотрудников посольства высылают из-за того, что сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с гербом «Погоня».

Владимир Макей назвал этот жест оскорблением государственного флага Беларуси.

     
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