Национальный аэропорт: на почту пришло сообщение о готовящемся теракте на рейсе Lufthansa из Минска во Франкфурт

На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение «от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт» на рейсе авиакомпании Lufthansa, который должен следовать из Минска во Франкфурт, сообщает телеграм-канал аэропорта.

Пассажиров самолета высадили для повторного досмотра вещей, сообщили читатели телеканала «Белсат».

В представительстве авиакомпании в Минске сообщили Onliner, что вылет перенесен с 14:20 на 15:20.

Позже аэропорт сообщил, что сообщение о теракте не подтвердилось.

Обновлено в 16:18. Сообщение о теракте не подтвердилось.