Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву этапировали в гомельскую колонию

Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву этапировали в женскую ИК-4 в Гомеле, сообщил ее муж Игорь Ильяш.

По словам Ильяша, он не точно не знает, когда именно Андрееву доставили в колонию.

«Также нет информации, в каких условиях проходил сам этап», — написал Игорь Ильяш.

18 февраля судья Наталья Бугук признала Андрееву и Чульцову виновными в в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».