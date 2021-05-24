Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву этапировали в гомельскую колонию
Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву этапировали в гомельскую колонию
24 мая 2021, 17:38
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Журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву этапировали в женскую ИК-4 в Гомеле, сообщил ее муж Игорь Ильяш.

По словам Ильяша, он не точно не знает, когда именно Андрееву доставили в колонию.

«Также нет информации, в каких условиях проходил сам этап», — написал Игорь Ильяш.

18 февраля судья Наталья Бугук признала Андрееву и Чульцову виновными в в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

     
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