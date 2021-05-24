Двое задержанных по делу TUT.by находятся под домашним арестом

Двое задержанных по делу TUT.by находятся дома — возможно, они под домашним арестом, пишет издание.

Это юрист «ТУТ БАЙ МЕДИА» Екатерина Ткаченко и бывший юрист компании Ирина Костюченко.

Родственник одной из них подтвердил TUT.by, что она дома, но, по его словам, связаться с ней нельзя.

В каком статусе находятся Ткаченко и Костюченко, неизвестно. Их адвокаты дали подписку о неразглашении.

Утром 18 мая в офис TUT.bу, hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Обыски прошли дома у главного редактора и журналистов, а также в региональных офисах издания. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счет TUT.by заблокирован. Задержаны 15 сотрудников компании и ее партнеров, в том числе главный редактор TUT.by Марина Золотова, замглавреда Ольга Лойко, гендиректор Людмила Чекина.