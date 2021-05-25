«Голова замотана полностью, виден только рот». Тело умершего в колонии политзаключенного Ашурка отдали родственникам

Тело умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка отдали родственникам, сообщает «Белсат».

Как рассказала Deutsche Welle подруга семьи Ольга Быковская, голова Ашурка была «замотана полностью, виден только рот, не видны даже глаза».

«Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника"», — сказала она.

По ее словам, родственники Ашурка отказались от дополнительных экспертиз. Они не доверяют результатам и хотят «достойно похоронить человека в краткие сроки».

О смерти Ашурка в шкловской колонии стало известно 21 мая. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Ему было 50 лет. По словам родственников, последние две недели они не получали от заключенного писем, а на сердце он никогда не жаловался.

18 января активиста осудили на пять лет колонии за участие в протестах. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (статье 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

Региональный координатор движения «За свободу», член Сойма партии БНФ, Витольд Ашурок активно участвовал в общественной и политической деятельности в Лиде: протестовал против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, проводил акции против интеграции с Россией.