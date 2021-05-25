СК опубликовал запись из камеры умершего в колонии активиста Витольда Ашурка

Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен ранее умерший в шкловской колонии активист Витольд Ашурок. Как утверждает ведомство, травмы головы, которые он получил, связаны с падением в камере.

«По данным следствия, 21 мая дежурным контролером исправительной колонии №17 обнаружен в бессознательном состоянии 50-летний осужденный Витольд Ашурок. Для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось», — пишет ведомство.

Как пишет СК, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, а привлеченные эксперты фиксировали обстановку в камере, где содержался Ашурок̆. Следователи продолжают опрашивать сотрудников шкловской колонии.

«Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил двенадцать нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа», — пишет ведомство.

По версии СК, Ашурок получил повреждения в области лица после падения. После этого ему оказали медицинскую помощь.

«Просто мне нужно пережить этот период своей жизни». Кем был активист Витольд Ашурок, который неожиданно умер в шкловской колонии

«Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации. При вскрытии признаков криминального характера смерти осужденного не выявлено. Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ проводится комплексная судебная медицинская экспертиза», — пишет ведомство

На видео, опубликованном ведомством, заключенный в робе с надписью «ШИЗО», похожий на Ашурка, пошатываясь, стоит в камере возле унитаза. Через несколько секунд он падает лицом вперед и бьется головой о стену, после чего подносит руку ко лбу.

После монтажной склейки видно, как человек, похожий на Ашурка, сидит на скамье в том же помещении. Рядом с ним человек в камуфляжной форме — он, вероятно, забинтовывает заключенному голову.

После этого в видео следует очередная монтажная склейка. Теперь заключенный, сильно ссутулившись, стоит все в том же помещении. В какой-то момент он снова теряет равновесие и падает вперед в сторону скамьи, ударяясь головой о плитку на полу. После этого он принимает позу эмбриона.

После третьей склейки вокруг лежащего заключенного появляются четверо людей в камуфляжных формах. Они подкладывают что-то ему под голову. На этом видео ведомства заканчивается.

Ранее тело Ашурка отдали родственникам. Как рассказала подруга семьи Ольга Быковская, голова Ашурка была «замотана полностью, виден только рот, не видны даже глаза».

«Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника"», — сказала она.

О смерти Ашурка в шкловской колонии стало известно 21 мая. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Ему было 50 лет. По словам родственников, последние две недели они не получали от заключенного писем, а на сердце он никогда не жаловался.

18 января активиста осудили на пять лет колонии за участие в протестах. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (статье 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

Региональный координатор движения «За свободу», член Сойма партии БНФ, Витольд Ашурок активно участвовал в общественной и политической деятельности в Лиде: протестовал против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, проводил акции против интеграции с Россией.