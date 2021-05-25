«Белавиа» объявила о сокращениях персонала после инцидента с самолетом Ryanair

Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что «по не зависящим от компании обстоятельствам» ее ожидают «сокращение расходов», «объявление простоя» и «оптимизация численности персонала», пишет «Еврорадио».

Как рассказали изданию в пресс-службе компании, теперь «Белавиа» «вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона».

«Ситуацию осложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем, снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ», — уточнили в компании.

Сокращение персонала «Белавиа» называет «закономерным шагом» в текущих условиях.

«В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хотя и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются», — рассказала пресс-служба.

23 мая бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске, после того как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о бомбе на борту. Минобороны подняло в воздух с аэродрома Барановичи истребитель МиГ-29 — ведомство утверждает, что это было сделано только для «сопровождения» самолета.

Вскоре после этого Литва объявила, что не будет пропускать в свои аэропорты рейсы, которые проходят над Беларусью. Великобритания приказала своей гражданской авиации избегать воздушного пространства Беларуси и приостановила действие разрешения на полеты в страну для авиакомпании «Белавиа».

Как минимум одиннадцать авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси.