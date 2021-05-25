СК сообщил о завершении расследования уголовного дела против анархиста Николая Дедка

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Николая Дедка, сообщает ведомство.

По версии следствия, Дедок несколько лет «администрировал радикальный телеграм-канал, где размещал материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма». Так, по версии СК, он причинил вред национальной безопасности Республики Беларусь.

Кроме этого, пишет СК, 23 августа 2020 анархист активно участвовал «в несанкционированном массовом мероприятии, оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, нарушал общественное спокойствие и блокировал движения транспорта».

Анархиста обвиняют по трем статьям: в призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), организации грубого нарушения порядка (статья 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

12 ноября МВД сообщило о задержании Дедка, при этом на записи, опубликованной МВД, видно, что Дедок был сильно избит.

«Угрожали изнасиловать, сказали, что завезут в гестапо или в лес». Рассказ Николая Дедка, переданный на волю

30 марта стало известно, что анархиста поместили в карцер минского СИЗО №1 на 9 суток за выкрик «Жыве Беларусь». По словам отца Дедка Александра, 27 марта во время прогулки в соседнем прогулочном дворике кто-то выкрикнул эту фразу, а Николай «поддержал таким же возгласом».