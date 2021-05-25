Германия и Нидерланды отказались от участия в чемпионате Европы по велоспорту в Минске

Федерация велоспорта Германии не намерена принимать участие в чемпионате Европы в Минске «после событий выходных» и настаивает на альтернативном варианте, сообщает сама организация.

Как сказано в заявлении федерации, Европейский велосипедный союз намерен собраться в четверг 27 мая в Лозанне и принять решение по этому вопросу.

Позже об отказе от участия в чемпионате заявила также и сборная Нидерландов, пишет NOS. Гендиректор федерации велоспорта страны Торвальд Венеберг сообщил, что это решение принято из соображений безопасности и благополучия гонщиков, и не является политическим заявлением.

Чемпионат Европы по велоспорту назначен на 23-27 июня.

В воскресенье 23 мая бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в Беларуси, после того как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Обновлено в 21:34. Добавлена информация NOS.