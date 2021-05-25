Сотрудницу раздела «Леди» TUT.by Анастасию Прудникову выпустили из ДФР

Сотрудницу раздела «Леди» TUT.by Анастасию Прудникову, задержанную ранее днем сотрудниками ДФР Комитета госконтроля, отпустили, взяв с нее подписку о неразглашении, пишет TUT.by.

Прудникова рассказала, что сотрудники ведомства пришли к ней домой с обыском около 11 часов утра, вели себя корректно, но изъяли всю технику — ноутбук и телефоны ее и мужа. Затем девушку доставили в ДФР, где она пробыла примерно до 16:45.

Ранее днем Прудникову задержали, а в ее доме провели обыск. По словам ее мужа, сотрудники объяснили, что следственные действия проводятся по делу TUT.by.