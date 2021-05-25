Арестованные близкие покинувшей страну журналистки «Белсата» говорят ей, что их не выпустят, пока она не вернется в Беларусь

Телеканал «Белсат» опубликовал запись разговора покинувшей страну ведущей программы «Честно говоря» Арины Малиновской и арестованного мужа ее сестры Валентина Кучеренко, в котором тот говорит, что его не отпустят на свободу, пока Малиновская не вернется в Беларусь.

Как сообщает телеканал, 24 мая следователь, позже назвавшийся Владимиром Петровым, звонил Малиновской в телеграм с номера мужа ее сестры, и сказал, что Кучеренко и его друг «находятся у них», а теперь они «едут за Валентиной и Анатолием Малиновскими» — бабушкой и дедушкой журналистки.

Позже, как пишет «Белсат», Кучеренко позвонил журналистке и сказал, что «все серьезно» и его «увозят», а также что задержали его коллегу Георгия, который в это время был у него дома. По его словам, силовики спрашивали, когда журналистка сможет приехать, и добавляли, что «не отцепятся ни от нас, ни от родителей, ни от семьи».

В том же разговоре Кучеренко заметил, что следователи хотят лишь провести проверку по административному делу, а материал по нему ему уже показали. После этого его, по его словам, отвезли на Окрестина.

Затем у Малиновской состоялся разговор со следователем, во время которого он спрашивал, с какого дня она находится в Украине. На вопрос журналистки, хотят ли ее увидеть «в гостях», он ответил утвердительно.

«Да, мы хотим видеть вас, опросить для материалов проверки», — сказал он.

После этого, утверждает «Белсат», следователь убеждал Малиновскую приехать, но отказывался говорить, в связи с чем и почему задержали ее родственников, поскольку «не хочет обсуждать материалы проверки в телеграме».

Последующий диалог с мужем сестры Малиновской, который произошел 25 мая, издание выложило в виде аудиозаписи. В нем Кучеренко говорит, что у него есть минута на разговор, а сам он вместе с другом Георгием отбывает «сутки». При этом у него «настойчиво спрашивают», когда Малиновская приедет и просят, чтобы та оставила телефон для связи с собой.

В ответ журналистка замечает, что с ней можно связываться по телеграму. Кучеренко говорит, что ему «особо не объясняют».

Далее в записи Малиновская говорит, что не сможет приехать.

«Так что мне <нрзб>, я так понимаю, что мне сидеть придется столько, пока они как бы не услышат от тебя, что ты <нрзб>», — говорит Кучеренко и вскоре добавляет, — Я говорю, что как я понимаю, что меня не отпустят до тех пор, пока ты хоть что-то вразумительное не скажешь насчет приезда».

Журналистка отвечает ему, что не приедет. Кучеренко завершает разговор словами «тогда у меня, наверное, к тебе вопросов нет».

После одного из выпусков программы «Честно говоря» задержали бывших милиционеров Егора Емельянова и Дмитрия Кулаковского, которые приходили в студию «Белсата» в Минске.

Через несколько дней силовики пришли с обыском в студию, где снимают программу «Каждый из нас». Находившихся там технических сотрудников в итоге задержали и арестовали на 15 суток за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП), а сам обыск объяснили нарушением закона о СМИ.

В интервью «Медузе» коллега Малиновской Ксения предположила, что на самом деле силовики хотели задержать команду телеканала, которой на месте не оказалось. Вскоре после этого обыска Малиновская покинула страну.