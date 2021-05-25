К бывшему судье, который уволился из‑за нежелания выносить решения по делам о протестах, пришли с обыском

В кабинет помощника адвоката, бывшего судьи города Пинска и Пинского района Алексея Пацко, а также в квартиру его матери пришли с обыском, рассказал он изданию «Наша Нiва».

«Обыски действительно прошли в офисе и у матери. Во время них силовики говорили, что на Пацко заведено некое дело, что-то связанное с фальсификацией документов. Но точно какое дело и за что — пока неизвестно. С чем связано такое внезапное давление на меня пока что тоже сказать не могу», — прокомментировал он.

Сам экс-судья, по его словам, сейчас находится за границей.

По информации правозащитников из центра «Вясна», основанием для обыска послужила санкция, выданная прокурором Пинска.

Ранее Пацко рассказывал изданию «Наша Нiва», что уволился с должности судьи в августе 2020 года, чтобы не выносить решения по делам об административных правонарушениях из-за акций протеста.

«Я действительно написал заявление. Принял такое решение еще до выборов — 6 августа. Причиной стала политическая обстановка в стране и то, что происходит сейчас. В том числе я не хотел рассматривать дела по статье 23.34», — говорил он.