Суд дал 7 лет колонии политику Павлу Северинцу по статье о массовых беспорядках

Суд дал 7 лет колонии усиленного режима политику Павлу Северинцу по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Активисты «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель и Андрей Войнич получили 7 лет колонии, Максим Винярский — 5 лет колонии. Блогеру и автору ютуб-канала «Шэры кот» Дмитрию Козлову дали 5 лет колонии. Редактору телеграм-канала «Мая краiна Беларусь» Ирине Счастной— 4 года колонии.

Северинца задержали 7 июня на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).

Уголовное дело против Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича, а также Ирины Счастной и Дмитрия Козлова начали рассматривать в суде Могилевской области 12 мая. Процесс проходит в закрытом режиме.