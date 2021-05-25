Сотрудники TUT.by, с которыми утром пропала связь, вышли из ДФР

Сотрудник TUT.by Максим Пушкин вышел из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, пишет TUT.by со ссылкой на его близких.

Он сообщил, что находится на свободе под подпиской о неразглашении. У него изъяли технику.

Позже сотрудники TUT.by Аля и Денис Бурковские также вышли из ДФР. По их словам, дома у них был обыск, во время которого силовики изъяли у них технику. Сами Бурковские находятся под подпиской о неразглашении. По их словам, силовики обращались с ними корректно.

Ранее TUT.by сообщал, что примерно с 11:30 перестали выходить на связь трое сотрудников издания: журналист отдела 42 Денис Бурковский и редакторы отдела SMM Аля Бурковская и Максим Пушкин. Возле дома Бурковских заметили серый бус, в котором видели человека в балаклаве.

Обновлено в 19:24. Добавлена информация TUT.by об освобождении Али и Дениса Бурковских.