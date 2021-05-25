15 задержанных по делу TUT.by признали политзаключенными

Восемь правозащитных организаций Беларуси признали 15 задержанных по делу TUT.by политическими заключенными, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В список политзаключенных попали генеральный директор TUT.by Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, заместитель директора Ирина Рыбалко, журналистка Елена Толкачева, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, главный инженер Алла Лапатко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, менеджер Андрей Авдеев, директор стартап Rocket Data Дарья Данилова, вдова основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, юрист Екатерина Ткаченко, бывшая юристка TUT.by Ирина Костюченко и глава компании hoster.by Сергей Повалишев.

Правозащитники считают, что «ссылки властей на экономические нарушения, которые якобы стали причиной преследования, уже много лет используются для оправдания репрессивных выпадов против правозащитников, медиа, независимых профсоюзов».

«Такие действия по отношению к сотрудникам крупнейшего и популярнейшего в стране информационного ресурся являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте «Вясны».

Правозащитники считают, что реальными основаниями преследования 15-ти человек по делу TUT.by «являются политические мотивы, направленные на прекращение или изменение характера их публичной совместной деятельности в составе редакции портала TUT.by в связи с ненасильственным осуществлением свободы высказывания мнения и распространения информации».

На основании этого правозащитники требуют немедленного освобождения задержанных, отказа от «использования методов уголовного преследования как инструмента давления на свободу выражения мнения», а также «незамедлительного прекращения репрессий» и освобождения всех политзаключенных.

Разгром TUT.by

Утром 18 мая в офис TUT.bу, hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Обыски прошли дома у главного редактора и журналистов, а также в региональных офисах издания. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счет TUT.by заблокирован. Задержаны 15 сотрудников компании и ее партнеров.