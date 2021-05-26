Житель Барановичей получил 2 года химии за фотографию милиционера и подпись к ней во «ВКонтакте»
Житель Барановичей получил 2 года химии за фотографию милиционера и подпись к ней во «ВКонтакте»
26 мая 2021, 11:59
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Барановичский суд назначил 2 года химии 61-летнему местному жителю Петру Зиневичу за клевету в отношении милиционера (статья 188 УК), сообщает intex-press.

Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшему 1 000 рублей компенсации морального вреда.

По версии следствия, 23 августа 2020 года обвиняемый на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фотографию сотрудника Барановичского РОВД с надписью «участвовал в разгоне митингов и пытал людей». В суде Зиневич полностью признал вину, пояснив, что картинку опубликовал на эмоциях.

«Это были не мои слова. Я просто погорячился», — передает слова обвиняемого intex-press.

     
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