У брата осужденной за сопротивление милиции Натальи Херше прошел обыск

25 мая силовики провели обыск у Геннадия Касьяна, брата осужденной за сопротивление милиции (часть 2 статьи 363 УК) Натальи Херше, пишет «Региональная газета».

По словам мужчины, ему сообщили, что он является подозреваемым по делу об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК) из-за того, что разукрасил Дом быта в Молодечно.

«У меня ничего не нашли. Забрали смартфон. Еду к адвокату», — рассказал Касьян.

51-летнюю беларуску с гражданством Швейцарии Наталью Херше в начале декабря 2020 года суд приговорили к 2,5 годам годам колонии по делу о сопротивлении милиции — дело возбудили после того, как во время протестов 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца Сергея Кончика.