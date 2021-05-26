Суд назначил 2,5 года домашней химии жительнице Жодино за сорванную с милиционера маску
Суд назначил 2,5 года домашней химии жительнице Жодино за сорванную с милиционера маску
26 мая 2021, 11:03
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Суд в Жодино приговорил к 2,5 годам домашней химии местную жительницу Анастасию Герилович, которую обвиняют в насилии над милиционером (статья 364 УК), сообщает «Вясна».

Инцидент связан с сентябрьскими событиями на митинге в Жодино, когда милиционер Николай Барановский ударил местную жительницу — от этого она упала на землю. В этот момент к милиционеру подбежали две женщины, возмущенные его поступком. Одной из них была обвиняемая Герилович — женщина сорвала маску с сотрудника милиции. По словам женщины, она не хотела, чтобы после такого поступка милиционер оставался не опознанным.

     
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