«Вясна» сообщила о самоубийстве 18‑летнего подростка; в соцсетях он назвал причиной уголовное дело за «массовые беспорядки»

В Минске 18-летний подросток Дмитрий Стаховский покончил с собой, пишет правозащитный центр «Вясна». Он был фигурантом дела о массовых беспорядках 9-11 августа (часть 2 статьи 243 УК).

«Сегодня из РУВД позвонили и сказали, что Димы больше нет. Знаем только, что спрыгнул он в районе Уручья с 16-ти этажки», — рассказала подруга Стаховского «Медиазоне».

«Виной тому, стал следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья по части 2 статьи 293 УК (участие в массовых беспорядках — МЗ). Вкратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился», — пишет подросток в посмертной записи в соцсетях.

Позже СК подтвердил информацию о смерти юноши. При этом утверждается, что концентрация алкоголя в крови у него составила 2,4 промилле.

Стаховский был сиротой, жил в общежитии. Именно сотрудники общежития указали на парня как на участника акций протеста, после чего он стал фигурантом уголовного дела по статье о массовых беспорядках. Накануне Стаховский был на допросе по этому делу, пишет «Вясна».

Исправлено в 17:13. Дмитрию Стаховскому было 18 лет.