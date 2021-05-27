Мосгорсуд экстрадировал брестчанина, которого в Беларуси обвиняют в массовых беспорядках

Московский городской суд экстрадировал брестского антифашиста Андрея Казимирова, чтобы привлечь его к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ). Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе суда.

Суд в апелляции признал законным решение прокуратуры и отклонил жалобы защитников брестского антифашиста.

Экстрадиционные ценности Союзного государства. Как российские силовики находят и задерживают беларусов по запросу из Минска

Казимиров — один из нескольких беларусов, задержанных в России по экстрадиционному запросу.

Правозащитный центр «Вясна» сообщал, что в конце августа 2020 года активиста вызвали в Следственный комитет Бреста, где допросили по подозрению по участию в протестах 10 августа.

Брестчанина отпустили под подписку о невыезде, после чего он уехал в Россию. В ноябре Следственный комитет Беларуси объявил антифашиста в розыск.

В январе активиста задержали по пути на работу и доставили в московский ИВС. Затем Перовский районный суд отправил Казимирова в московское СИЗО-4 («Медведь»).