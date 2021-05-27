Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Романа Протасевича

Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики ЛНР возбудила уголовное дело против Романа Протасевича, пишет сайт ведомства.

Дело возбуждено по трем статьям: участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 244 УК ЛНР), применение запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1, 2 статьи 439 УК), геноцид (статья 440 УК).

По версии следствия, летом 2014 года Протасевич «добровольно вступил в ряды террористической организации "Азов", запрещенной в Луганской Народной Республике».

С лета 2014 по зиму 2015 года, утверждает ведомство, он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов», участвовал в боевых действиях на территории Донбасса.

Как настаивает генпрокуратура, Протасевич «совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры».

В интервью Юрию Дудю Роман Протасевич рассказывал, что был в зоне АТО, но работал там журналистом.

Один из бойцов «Азова», имя которого не называется, рассказал «Нашай Ніве», что видел Протасевича в то время в Урзуфе.

«Когда он приехал, начал с того, что "а где здесь другие белорусы? Давайте знакомиться". Люди это восприняли так, что он собирает информацию. Поэтому доверия особого не было, и к операциям его не привлекали. Он покрутился в учебке, пофоткался с оружием на полигоне, и вероятно, понял, что в коллектив не вольется, поэтому уехал. Воевал ли он? Думаю, что если и воевал, то не в составе "Азова", — рассказал боец.