Жена автора канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, который находится в СИЗО, впервые за год увидела мужа

Дарья Лосик, жена автора канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, встретилась с мужем в гомельском СИЗО, сообщает «Радыё Свабода».

Как уточняет издание, это первое свидание супругов за 336 дней, оно продлилось два часа.

«Эмоциональное состояние Игоря немного нестабильное. Он был очень рад, что нам назначили свидание. Не ожидал, что ему позволят. Он много спрашивал о дочери. Плакал, когда рассказывала про нее. О том, как она растет, чему научилась, пока его не было. Все новости о моей дочери вызывали у Игоря слезы», — сказала Дарья.

Блогера задержали 25 июня. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК).

15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня.

«Ночь сменяется рассветом». Как Игорь Лосик держал голодовку в жодинском СИЗО

Уголовное дело против политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова будет рассматривать Гомельский областной суд.

21 мая стало известно, что Генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3 078 000 рублей.