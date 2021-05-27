В минской школе четырех первоклассников госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В 66-й школе Минска около 15-и первоклассников пожаловались на плохое самочувствие после еды в школе в среду 26 мая, одного ребенка госпитализировали, сообщает Onliner.

По словам одной из мам первоклассников, у детей была рвота, диарея и температура: «У моего ребенка тоже. В нашем классе человек 15 написали, что детям плохо и сегодня в школу не придут».

Мама ребенка, который попал в больницу, сказала, что ее сын ел только завтрак, а забрали его из школы еще до обеда. По ее словам, на завтрак детям дали омлет, сосиску и какао, но ее сын омлет не ел: «Когда вернулся из школы, ему стало плохо. Сначала думала, это вирус, но температуры не было. Потом начало тошнить, вызвали скорую. Вечером подняла этот вопрос в чате класса. Выяснилось, почти половина класса, человек 15, с такими симптомами. Заподозрили какао, вдруг с молоком что-то было не так. Но точную причину пока не знаем».

Из-за инцидента родители встретятся с администрацией школы 27 мая. Классный руководитель отказалась комментировать журналистам ситуацию, а директор в момент звонка был на совещании.

Минздрав в своем телеграм-канале сообщил, что у четырех детей зарегистрирована острая кишечная инфекция, они госпитализированы, состояние детей стабильное. «Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль — отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала. Сегодня проводится заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации», — сообщили в ведомстве.

Позже телеграм-канал Минского горисполкома сообщил, что за медицинской помощью обратилось восемь школьников — в детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали шесть человек. Двоих из них уже выписали. Еще два ученика обратились в поликлиники по месту жительства, пишет телеграм-канал.

Обновлено в 13:10. Добавлен комментарий Минздрава.

Обновлено в 20:04. Добавлена информация о восьми школьниках, обратившихся за помощью.