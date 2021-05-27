Политику Николаю Статкевичу впервые за год разрешили свидание с женой

26 мая политик Николай Статкевич впервые за год встретился с женой Марией Адамович в гомельском СИЗО, пишет «Радыё Свабода».

В Гомель его этапировали из Жодино вместе с автором телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорем Лосиком и политиком Сергеем Тихановским. По словам Адамович, Статкевич рассказал ей, что из всех заключенных, «которых этапировали в разные места», только Лосик, Тихановский и он ехали в наручниках.

Гомельский областной суд будет рассматривать уголовное дело против политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова.

Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

21 мая стало известно, что Генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3 078 000 рублей.