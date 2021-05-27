Трансгендерный беларус рассказал о «тайной депортации» на родину после освобождения из российского СИЗО

Трансгендерного мужчину и гражданина Беларуси Назара Гулевича тайно вывезли на родину. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе «Российской ЛГБТ-сети», чей адвокат представляет интересы мужчины.

Гулевичу удалось связаться с правозащитниками и рассказать, что сегодня около шести утра его вывезли из тверского СИЗО-1, где он отбывал наказание. Примерно через семь часов он оказался на границе с Беларусью. Как утверждает Гулевич, все время следования его сопровождал конвой, который «принуждал его подписать документы».

Адвокат не знал о местонахождении своего подзащитного; в тверском центре временного содержания иностранных граждан правозащитникам ответили, что заседание о помещении Гулевича в Центр временного содержания иностранных граждан назначено на 11:00, добавили в пресс-службе. Суд, в свою очередь, утверждал, что материалы еще не поступили в производство.

Сейчас, по данным «Российской ЛГБТ-сети», мужчина «оказался в Беларуси без денег, на трассе, без определенности с тем, как и куда добираться».

В 2018 году мужчину задержали в Москве по делу о мошенничестве. Мужской и женские изоляторы отказались его принять, и Гулевича отправили в больницу при СИЗО. В конце апреля Федеральная служба исполнения наказаний и МВД решили депортировать Гулевича из России в Беларусь и запретить ему въезд в страну на 8 лет.