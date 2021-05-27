Четырем обвиняемым в подготовке людей к массовым беспорядкам запросили 5 лет колонии

В суде Московского района Минска гособвинитель Роман Бизюк запросил пять лет колонии для четырех обвиняемых в приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) и в подготовке людей для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК), сообщает dev.by.

Среди обвиняемых — директор входящей в ПВТ компании «Технократия» Дмитрий Конопелько, индивидуальный предприниматель Игорь Ермолов, безработный Николай Сасев и осветитель «Беларусьфильма» Влад Корецкий. Рассматривает дело судья Светлана Бондаренко, которая осудила на полгода колонии по «делу ноль промилле» журналистку TUT.by Катерину Борисевич.

Приговор по «делу ноль промилле». Журналистку TUT.by приговорили к 6 месяцам колонии, врача‑анестезиолога — к 2 годам с отсрочкой

По версии следствия, 9 августа каждый из обвиняемых «намеревался лично участвовать в массовых беспорядках, частично предоставил неустановленным лицам из числа участников массовых беспорядков в целях применения указанные выше предметы». К предметам относятся два слесарных молотка, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок и двух пиротехнических изделий. Их группа купила в строительном супермаркете, затем обвиняемые «расфасовали и распределили между собой предметы» и скрыто перевезли их в автомобиле «к местам массовых беспорядков».

При этом поучаствовать в беспорядках обвиняемые не смогли, так как силовиками «принимались активные действия по пресечению нарушения общественного порядка и задержанию лиц, принимавших участие в массовых беспорядках».

Ни один обвиняемый не признал своей вины.

Гособвинитель в прениях заявил, что считает вину обвиняемых доказанной, так как группа действовала по предварительному сговору, вырабатывала тактику, приобретала «материальное обеспечение» для массовых беспорядков. Также прокурор отметил, что свидетель Юрий Воскресенский в своих показаниях сказал, что по просьбе Ермолова передал ему деньги на лазерные указки.

По мнению Бизюка, показания свидетеля врача-офтальмолога из госпиталя МВД Инессы Войтехович о том, что лазерные указки обвиняемых не могут нанести никакого вреда, не соответствуют показаниям судебно-медицинского эксперта Игоря Верлыго и могли быть скорректированы ввиду внутренних убеждений.

Адвокат Дмитрия Конопелько в прениях сказал: «Да, Конопелько вставил три батарейки в три лазерные указки, взял лазерные указки и положил себе в рюкзак. Для чего он это сделал? Гособвинитель пытается нас убедить — для совершения массовых беспорядков. Но какие признаки того, что указки должны были использоваться именно для массовых беспорядков? Почему не сказать, что эти указки должны были использоваться для совершения акта терроризма? И почему бы не обвинить его в терроризме?»

По его словам, нет доказательств, что Конопелько взял указку с намерением участвовать в массовых беспорядках. «Почему невозможно утверждать, что он собирался выйти в город, чтобы похлопать в ладоши и высказать своё недовольство результатами объявленных выборов?» — спрашивает адвокат.

Он отметил, что для массовых беспорядков цель — это поджог, погром, насилие, уничтожение имущество, вооруженное сопротивление: «Как с помощью указки, по которой есть заключение НАН, что она неспособна причинить вред, и пояснения специалиста, врача-офтальмолога, что вред от воздействия исключается, — сделать вывод, что Конопелько собирался совершать массовые беспорядки, которые не наступили и не могли наступить, потому что их признаков не было?»

Адвокат сказал, что если указка не способна причинить насилие, то нельзя говорить, что человек собирался совершать массовые беспорядки. «С таким же успехом можно сказать, что человек, взяв в руки карандаш, собирается совершать массовые беспорядки или акт терроризма», — закончил свою речь адвокат.

28 мая обвиняемые выступят с последним словом.