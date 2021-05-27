«Призывал к открытому выступлению против власти в соцсетях». Из Русского драмтеатра уволили бывшего ведущего «Калыханки»

Из Национального академического драматического театра имени Максима Горького уволили артиста Александра Ждановича, известного по роли Маляваныча из телепередачи «Калыханка», пишет «Народная Воля».

«Александр своими действиями нарушил "Кодекс чести", принятый в театре. Он призывал к открытому выступлению против власти в соцсетях. В общем, перебрал со своими полномочиями», — сказал изданию директор театра Эдуард Герасимович.

Ждановича задержали 8 ноября на проспекте Победителей в Минске. Как рассказывал очевидец, он подошел с деревянным крестом к омоновцу, который кричал на женщину, «вежливо попросил не кричать» — его задержали.

11 ноября суд арестовал Ждановича на 9 суток по статье об участии в массовых мероприятиях (статья 24.23 КоАП).