Силовики задержали по всей стране 20 человек за оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах летчиков

Милиция задержала по всей Беларуси 20 человек, которые оставляли оскорбительные комментарии под постами о погибших в Барановичах летчиках, сообщает Агентство телевизионных новостей.

По словам диктора, оперативники ГУБОП вычислили комментаторов «буквально за сутки». Следственный комитет возбудил против задержанных уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК).

Учебный самолет Як-130 разбился в Барановичах около 12:30 19 мая. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам (часть 2 статьи 465 УК).