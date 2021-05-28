Силовики задержали по всей стране 20 человек за оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах летчиков
Силовики задержали по всей стране 20 человек за оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах летчиков
28 мая 2021, 9:04
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Милиция задержала по всей Беларуси 20 человек, которые оставляли оскорбительные комментарии под постами о погибших в Барановичах летчиках, сообщает Агентство телевизионных новостей.

По словам диктора, оперативники ГУБОП вычислили комментаторов «буквально за сутки». Следственный комитет возбудил против задержанных уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК).

Учебный самолет Як-130 разбился в Барановичах около 12:30 19 мая. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам (часть 2 статьи 465 УК).

     
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