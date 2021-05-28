Европейский вещательный союз замораживает членство БТРК из‑за «трансляции интервью, полученных под давлением»

Европейский вещательный союз приостанавливает членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в своем составе, указано на сайте организации. Одной из причин такого решения союз называет «трансляцию интервью, вероятно полученных под давлением».

«Мы также просмотрели другие трансляции БТРК, которые вызвали другие серьезные и весьма исключительные опасения», — сказано в заявлении организации.

Организация дает Белтелерадиокомпании две недели для ответа, прежде чем приостановка членства вступит в силу.

Как позже пояснили TUT.by в организации, в результате отстранения БТРК больше не сможет получать доступ к ряду услуг для членов союза, в том числе к новостям и музыкальному контенту, а также потеряет права на трансляцию некоторых спортивных мероприятий, юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу, а также лоббистские услуги.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Романа Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.

Обновлено в 19:28. Добавлена информация TUT.by.