Беларусь объявила двух литовских дипломатов персонами нон‑грата в ответ на высылку беларуских дипломатов из Литвы

Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов «за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», рассказал госагентстсву «Белта» пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По словам Глаза, МИД расценивает высылку беларуских дипломатов «как совершенно необоснованный шаг». Ведомство посчитало, что одним из объяснений такого решения со стороны соседней страны может быть то, что «в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью».

«Можно сколь угодно потом информационно это переворачивать, но в фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны. Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней», — сказал Глаз.

При этом, по его словам, белорусская сторона призывает литовских политиков «отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которые наносят ущерб интересам граждан двух стран».

Ранее днем Литва сообщила о высылке двух беларуских дипломатов из-за действий, «несовместимых с дипломатическим статусом». Таким образом страна выразила солидарность с Латвией. У беларуских дипломатов есть семь дней, чтобы покинуть территорию республики.

24 мая стало известно, что Беларусь высылает посла Латвии и всех работников посольства из-за бело-красно-белого флага, установленного в центре Риги. В ответ на это Латвия выслала посла Беларуси и всех дипломатов.