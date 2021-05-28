Вдове Юрия Зиссера Юлии Чернявской предъявили обвинение, по какой статье — неизвестно

Вдове основателя TUT.by Юрия Зиссера Юлии Чернявской предъявлено обвинение, сообщила в фейсбуке ее дочь Евгения Чернявская-Гурин.

По какой статье обвиняют вдову Зиссера, неизвестно.

«Маме предъявлено обвинение. Нельзя разглашать ни статью, ни какие-то сроки, ни че го. Адвокат сказала: дочь волнуется, какие можно передать подробности? "Никаких"», — написала Чернявская-Гурин.

В качестве меры пресечения для Юлии Чернявской избран домашний арест.

Утром 18 мая в офис компании ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», а также связанных с ней hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Обыски прошли в офисах компаний, дома у главного редактора и журналистов издания TUT.by, а также в его региональных офисах. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счет TUT.by заблокирован. Задержаны более 15 сотрудников компании и ее партнеров.