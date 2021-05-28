Гендиректор Ryanair направил письмо в Департамент авиации Беларуси, назвав разворот самолета «преднамеренным угоном»

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири в письме Департаменту авиации Беларуси назвал разворот самолета компании «преднамеренным угоном», пишет TUT.by со ссылкой на Wall Street Journal.

По утверждению главы авиакомпании, Беларуси не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair, а отказалась сделать это. Кроме этого, по словам O'Лири, сотрудники минского аэропорта мешали самолету быстро вернуться в небо, отказались заправлять самолет, а затем — принимать оплату топлива по кредитной карте. Багаж пассажиров, утверждает гендиректор, проверяли с помощью собак, но стандартная процедура рентген-облучения багажа перед погрузкой не была проведена.

Майкл О'Лири призвал освободить Протасевича и установить личность трех человек, которые сошли с самолета в Минске.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды к силовикам (статья 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. КГБ также включил его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Как рассказали в российском МИДе, девушку задержали из-за подозрений в «совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года». Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

В ответ на действия беларуских властей многие из участников ЕС отозвали у «Белавиа» разрешение на полет в их страны.