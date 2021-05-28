СК: сообщений о «минировании» самолета Ryanair было несколько

Сообщений о «минировании» самолета Ryanair, вынужденно приземлившегося в Минске 23 мая, было несколько, рассказали госагентству «Белта» в Следственном комитете.

«Уже установлено, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия», — говорят в ведомстве.

Само дело о «минировании» самолета, рассказали в СК, находится в производстве УСК по Минску. Сейчас ведомство намерено направить в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи по нему, а в частности — о «получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение» о «минировании».

«Вместе с тем отмечаем, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси. В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов», — утверждает ведомство.

При этом, как рассказали в СК, за последние два года в Беларуси возбудили более 200 уголовных дел о ложном "минировании" более 1000 объектов инфраструктуры, в том числе 15 уголовных дел по фактам "минирования" Национального аэропорта Минск и бортов самолетов.

«Отмечаем, что многократно "минировались" как белорусские, так и иностранные воздушные судна», — добавили в ведомстве.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды к силовикам (статья 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. КГБ также включил его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Как рассказали в российском МИДе, девушку задержали из-за подозрений в «совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года». Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

В ответ на действия беларуских властей многие из участников ЕС отозвали у «Белавиа» разрешение на полет в их страны.