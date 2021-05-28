Отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси вызваны техническими моментами — пресс‑секретарь Кремля Песков

Отказы Москвы принимать рейсы из Евросоюза в обход Беларуси связаны с техническими моментами по согласованию точек влета в пространство России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.



Российские авиационные власти работают над разрешением ситуации допуска самолетов, летящих из ЕС, добавил Песков.

Ранее Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву OS 601 из-за того, что Росавиация не дала им разрешения на новый маршрут в обход Беларуси. Сегодня стало известно, что Россия позволила авиакомпании совершить этот рейс в обход Беларуси.

26 и 27 мая по этой причине не состоялись рейсы из Парижа в Москву AirFrance, которая также отказалась летать через Беларусь после задержания бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.