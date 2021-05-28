Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы МИД Латвии и мэра Риги за замену госфлага Беларуси на бело‑красно‑белый

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) против Министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса, сообщает ведомство.

«Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси — Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище», — пишет Генпрокуратура.

Как утверждают в ведомстве, «такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов».

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый с гербом «Погоня».

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu – tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Глава беларуского МИД Владимир Макей назвал этот жест оскорблением государственного флага Беларуси. В тот же день Беларусь объявила о высылке посла Латвии и всех работников посольства из-за бело-красно-белого флага, установленного в центре Риги. В ответ на это Латвия выслала посла Беларуси и всех беларуских дипломатов.