Суд отказал защите Софии Сапега в жалобе на ее задержание

Суд Партизанского района не удовлетворил жалобу защиты россиянки Софии Сапега на ее задержание, сообщил журналистам адвокат Александр Филанович.

Правовым основанием для жалобы стало то, что адвокат Сапеги не был ознакомлен с документами, качающимися ее задержания. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Романа Протасевича.