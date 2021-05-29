В Минске задержали россиянина, которого обвиняют в участии в протестах в Беларуси; он в СИЗО КГБ

5 мая в Минске задержали 20-летнего россиянина Егора Дудникова, его обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Как рассказала мать задержанного Юлия, в тот день он проводил девушку до дома и возвращался на съемную квартиру. Он позвонил ей и сказал, что находится рядом с домом и перезвонит. Мать, не дождавшись звонка, пыталась дозвониться до него всю ночь. На следующий день она узнала, что Егора задержали возле дома, а в его комнате на съемной квартире провели обыск.

По словам Юлии, двое суток она не знала ни его местонахождение, ни причину задержания. Во всех РУВД им отвечали, что человека с фамилией Дудников у них нет.

О том, что ее сын в СИЗО КГБ, Юлия узнала от дежурного адвоката, когда сама прилетела в Минск из России. По ее словам, уже две недели к нему не пускают защитника.

Юлия также рассказала, что Дудникова задерживали в октябре 2020 года. По ее словам, тогда он вступился за ребенка, которого хотели задержать, но ему «удалось избежать ареста, так как когда его стали бить, ему стало плохо с сердцем». После этого его отвезли в больницу.