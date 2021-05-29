На велосипедиста, осужденного на 15 суток за майку с надписью «Дыктатару месца ў пекле», завели уголовное дело

На велосипедиста Константина Семенова завели уголовное дело по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Поводом, пишут правозащитники, стала майка велосипедиста с надписью «Дыктатару месца ў пекле» и портретом человека, похожего на Лукашенко, в которой его вместе с другими велосипедистами задержали 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске перед началом гонки Mixed Fixed Gear.

18 мая суд Советского района арестовал его на 15 суток за «за одиночное пикетирование майкой» (статья 24.23 КоАП), пишет «Вясна».