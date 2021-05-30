В Гродно задержали главного редактора издания Hrodna.life

В Гродно силовики задержали главного редактора местного издания Hrodna.life Алексея Шоту, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По словам коллег журналиста, он находился в квартире с детьми. К его дому подъехал тонированный бусик, а из подъезда вывели Алексея Шота, рассказали TUT.by очевидцы. Его дети остались с бабушкой.

Основание для задержания главного редактора неизвестно.

Как позже сообщили в УВД Гродненского облисполкома, Hrodna.life, по версии милиции, разместил у себя на сайте «экстремистскую продукцию». Главному редактору вменяют административную статью о распространении такой продукции (статья 19.11 КоАП).

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской. С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО "Гродно лайф медиа" были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года. Отдельно хотим отметить — как в первом случае, так и сегодня речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, признанного экстремистским», — говорят в ведомстве.

Милиция проводит осмотры по месту жительства главреда и изымает оргтехнику, чтобы направить ее на экспертизы (какую технику и на какие именно экспертизы, не уточняется).

Около 15:40 Алексея Шоту отпустили из Ленинского РОВД Гродно, сообщил Hrodna.life. Во время осмотра дома у главреда забрали один ноутбук, один телефон, три старых жёстких диска и красно-белый зонтик.

Обновлено в 15:53. Добавлена информация УВД Гродненского облисполкома.

Обновлено в 18.52. Добавлена информация Hrodna.life.