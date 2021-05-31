Генпрокуратура вынесла предупреждение редактору газеты «Новы Час»

Генеральная прокуратура вынесла предупреждение редактору газеты «Новы Час», пишет ведомство на сайте.

В статье Соловьева «Не вельмі заўважнае, але важнае» (№8 от 26.02.2021) ведомство нашло сведения о предстоящем Международном уголовном трибунале для должностных лиц государственных органов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси.

В публикации Пульши «Дымавая заслона з наступствамі» (№14 от 09.04.2021) автор написал о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, обусловленной принимаемыми в стране репрессивными законами.

В этом же выпуске в статье Колб «Складаней за ўсе прымаць беззаконне», Светлана Тихановская говорила о беззаконии и репрессиях в Республике Беларусь.

Ведомство отмечает, что авторы публикаций использовали определенные выражения и обороты речи, которые «способствовали нагнетанию напряженности в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения».

Ранее мининформ вынес предупреждение газете «Новы час» за публикации, которые «формируют угрозы национальной безопасности»