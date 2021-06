Интернет‑провайдер Proton: сообщение о минировании было только одно

Швейцарский интернет-провайдер Proton сообщил, что в Беларусь отправили только одно сообщение о минировании самолета Ryanair, вынужденно приземлившегося в Минске 23 мая.

Компания Proton в своем комментарии на официальном сайте написала «The only email sent to Belarus» — «единственное сообщение, отправленное в Беларусь».

28 мая Следственный комитет заявил, что сообщений о «минировании» самолета Ryanair было несколько — в 12:25 и в 12:56.

Дело о «минировании» самолета находится в производстве УСК по Минску. Ведомство намерено направить в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи по нему, а в частности — о «получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение» о «минировании».

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Роман Протасевич задержан после экстренной посадки самолета в минском аэропорту

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды к силовикам (статья 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. КГБ также включил его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Как рассказали в российском МИДе, девушку задержали из-за подозрений в «совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года». Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

В ответ на действия беларуских властей многие страны ЕС отозвали у «Белавиа» разрешение на полет в их страны.

Исправлено в 12:40. В первоначальной версии новости было указано, что указание об единственном сообщении компания добавила после публикации комментария. Мы не смогли подтвердить, так ли это, поэтому убрали это уточнение.