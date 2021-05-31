Интернет‑провайдер Proton: сообщение о минировании было только одно
Интернет‑провайдер Proton: сообщение о минировании было только одно
31 мая 2021, 12:01
1 236
 
 
 
 
 

Швейцарский интернет-провайдер Proton сообщил, что в Беларусь отправили только одно сообщение о минировании самолета Ryanair, вынужденно приземлившегося в Минске 23 мая.

Компания Proton в своем комментарии на официальном сайте написала «The only email sent to Belarus» — «единственное сообщение, отправленное в Беларусь».

28 мая Следственный комитет заявил, что сообщений о «минировании» самолета Ryanair было несколько — в 12:25 и в 12:56.

Дело о «минировании» самолета находится в производстве УСК по Минску. Ведомство намерено направить в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи по нему, а в частности — о «получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение» о «минировании».

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды к силовикам (статья 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. КГБ также включил его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Как рассказали в российском МИДе, девушку задержали из-за подозрений в «совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года». Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК).

В ответ на действия беларуских властей многие страны ЕС отозвали у «Белавиа» разрешение на полет в их страны.

Исправлено в 12:40. В первоначальной версии новости было указано, что указание об единственном сообщении компания добавила после публикации комментария. Мы не смогли подтвердить, так ли это, поэтому убрали это уточнение.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей