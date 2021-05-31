Главного редактора TUT.by Марину Золотову и журналистку Елену Толкачеву обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов

Главного редактора TUT.by Марину Золотову и журналистку издания Елену Толкачеву обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 1 статьи 16 и часть 2 статьи 243 УК), пишет TUT.by.

Минский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 18 мая в офис TUT.bу, hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Обыски прошли дома у главного редактора и журналистов, а также в региональных офисах издания. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счет TUT.by заблокирован. Задержаны 15 сотрудников компании и ее партнеров.