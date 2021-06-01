Суд оштрафовал 78‑летнюю пенсионерку из Минска на 4 350 рублей за тюльпан на месте мемориала Тарайковского

Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал 78-летнюю пенсионерку Галину Иванову на 150 базовых величин за один тюльпан на месте мемориала Александра Тарайковского возле станции метро «Пушкинская», сообщает «Вясна».

Судья Марина Ерохина признала Иванову виновной в «пикетировании путем поднятия руки и возложения одного тюльпана» (часть 3 статьи 24.23 КоАП).

Участковый Фрунзенского РУВД написал в рапорте, что пенсионерка «поднимала два пальца вверх возле дороги, возлагала цветы и махала проезжающим машинам, чем нарушила закон о массовых мероприятиях». Это уже второе задержание женщины за год — в прошлый раз ее оштрафовали за участие в марше пенсионеров.

По словам Ивановой, она нашла тюльпан на улице Притыцкого и хотела забрать его домой.

«Но он уже немного подсох. В мусорку его выкинуть рука не поднялась, поэтому я положила его к остальным цветам возле дороги и пошла дальше. Но меня почти сразу задержали», — рассказала женщина.