Сайт «Газеты Слонимской» оштрафовали на 2 610 рублей за «распространение экстремистских материалов»

Суд Слонимского района оштрафовал владельца сайта «Газеты Слонимской» Евгения Володащука на 2 610 рублей (90 базовых величин) по части 2 статьи 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов) за публикацию информации из интернет-ресурса, признанного «экстремистским», пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Как сообщает БАЖ, основанием для дела послужила публикация на сайте, датируемая 23 июня 2020 года. В суде ответчик и адвокат настаивали, что на момент публикации названный «экстремистским» интернет-ресурс еще не был таковым признан, то есть состава правонарушения на тот момент не было. Сама публикация с сайта издания удалена.

Сперва по этому делу в милицию вызывали редактора «Гащеты Слонимской» Николая Кононовича. Когда владелец сайта Володащук вернулся из-за границы, дело начали в отношении него. На этот момент публикация уже была удалена с сайта.

Поскольку в печатной версии издания этот материал не публиковался, суд решил не штрафовать газету, ограничившись штрафом для интернет-версии издания.