Житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и грубом нарушении порядка, в суде не признал вину

Житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК), в суде не признал вину по делу, передает «Наша Ніва».

Дело Латыпова рассматривают в суде Советского района Минска. Потерпевший милиционер Василий Рогов рассказал, что 15 сентября коммунальщики попросили милицию о помощи, так как Латыпов с другими людьми не давал им закрасить «надписи политического характера».

«Возле нас начали собираться люди, мы запросили помощь — соседний наряд милиции. Убирали Латыпова от стены — не получилось. Люди начали кричать, не давали отвести Латыпова от служебного авто», — приводит «Наша Ніва» слова Рогова в суде.

По его словам, милиционеры хотели закрутить ему руки за спиной, но «он сильно сопротивлялся, пришлось его поднять и нести».

«Но он размахивал руками, крутился, говорил: "Отпустите, что вы делаете". Во время этого ударил меня ногой в область головы», — рассказал Рогов.

Корреспондент «Нашай Нівы» заметил на лице обвиняемого Латыпова «синяк или что-то подобное».

«Потерпевший, вы говорили, что я ударил вас по лицу ногой. Посмотрите на меня. У вас был характерный отек на лице, как у меня?», — спросил Латыпов у Рогова.

Тот ответил, что отека не было.

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».

Минчанин, настаивал СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».

«Указанные действия привели к формированию у привлекаемых лиц готовности и желания участвовать в противозаконных действиях», — утверждал Следственный комитет.

По материалам дела, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Латыпова задержали 15 сентября на «Площади перемен». Его адвокат сообщил, что минчанин задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ).

20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.